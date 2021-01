Garota boa de samba

Diferente da maioria das meninas Carla não brincava só com bonecas. Ao contrário, já demonstrava a veia artística se apresentando pra familiares em busca de aplausos. E com outro diferencial: foi, desde cedo, influenciada pelo samba e por grandes compositores como Noel Rosa, Cartola, Chico Buarque, Vinícius de Moraes e João Nogueira. Em outras palavras, Carla Rio é sambista raiz. Nos últimos sete anos a pernambucana tem trabalhado arduamente pra mostrar seu talento e evidenciar o quanto o samba está em suas veias e pés.

Presença constante no Carnaval de Pernambuco, Carla tá sempre agitando a galera no mais famoso bloco do estado: O Galo da Madrugada, além de participar do trio elétrico do mano André. O primeiro álbum de Carla, “De Olho No Samba”, 2017, teve a produção luxuosa de Saymon Luiz e direção musical do Ex-Exaltasamba Chrigor Lisboa.

Com a pandemia a cantora também interrompeu os shows e se dedicou às lives. Em julho de 2020 fez uma grande homenagem à madrinha do Samba, Beth Carvalho, em seu canal no YouTube. O mais recente single, “Samba Arretado”, foi lançado em setembro, fruto da parceria com Alceu Maia e trouxe ainda a presença ilustre de Dudu Nobre. Para 2021 Carla Rio continuará ascendendo na carreira e mostrando samba no pé.