Gangorra no tempo: São Paulo terá calor, chuva e frio

Apesar do aumento nas temperaturas, as madrugadas e manhãs ainda serão frias. Na capital, as mínimas variam de 10 a no máximo 12 graus até domingo, 25. Já as máximas vão subir de forma mais significativa e devem chegar a 28 graus até a próxima segunda-feira, 26. Até lá, tempo continua muito seco em todas as áreas paulistas e com baixos índices de umidade relativa do ar.

Nova onda de frio à vista

Apesar de esquentar bastante nos próximos dias, o calor não vai durar muito – isso porque uma nova frente fria vai chegar ao estado paulista e formar nuvens carregadas entre terça e quarta-feira, dias 27 e 28 de julho. Além da chuva, a massa de ar frio que acompanha o sistema terá forte intensidade e deve derrubar as temperaturas novamente.

Por enquanto, o risco para geada está restrito ao sul do estado, mas temperaturas abaixo dos 8 graus devem ser observadas novamente em várias localidades, inclusive na capital.

Fonte: Climatempo