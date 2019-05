Gabriel Diniz morre aos 28 anos em queda de avião em Sergipe

De acordo com a Polícia Militar, além de Gabriel Diniz, mais duas pessoas morreram. São eles: Linaldo Xavier e Abraão Farias, pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Os três ocupavam a aeronave, que decolou de Salvador e tinha como destino Maceió.

Amigos de Gabriel Diniz reconheceram o corpo do artista entre as vítimas. A assessoria de imprensa da produtora do cantor confirmou que ele estava no avião. Também foi encontrado o passaporte de Gabriel Diniz perto do local do acidente.

Na noite deste domingo, 26, Gabriel Diniz havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia. O cantor estava indo encontrar a família para comemorar o aniversário da namorada, Caroline Calheiros, que completa 25 anos nesta segunda. Por esse motivo, ele pegou o avião para Maceió.