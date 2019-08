Fuvest abre inscrições do Vestibular 2020

O valor da inscrição pode ser menor ou isenta para quem fez a solicitação entre os dias 19 de junho e 12 de julho. As pessoas com renda individual ou familiar total de até R$ 1.745,32 tiveram direito à isenção. Já as pessoas com renda individual ou familiar total entre R$ 1.745,32 e R$ 3.490,65 e estudante com renda individual ou familiar total no valor máximo de R$ 2.327,10 ou desempregados tiveram direito a redução de 50% do valor.

Entre as novidades para o Vestibular 2020, quem teve a isenção ou redução da taxa concedida e faltar no dia de provas deverá justificar a ausência para requerer o benefício no processo seletivo de 2021.

Vestibular 2020

As provas do maior vestibular do país serão realizadas em duas fases: a primeira em 24 de novembro e a segunda nos dias 5 e 6 de janeiro.

• 1ª Fase (24/11 – 13h às 18h)

Serão 90 questões objetivas de Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química.

Locais de prova: 14 de novembro

• 2ª Fase (5 e 6/01 – 13h às 17h)

1º Dia: 10 questões discursivas de Português + Redação

2º Dia: 12 questões discursivas de duas, três ou quatro disciplinas específicas

Locais de prova: 9 de dezembro

• Habilidades Específicas

Para alguns cursos também serão aplicadas as provas de Habilidades Específicas. O exame é de caráter eliminatório e classificatório e será aplicado somente aos classificados na 1ª fase. As datas e locais de aplicação das provas variam de acordo com cada curso.