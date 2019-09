Futuro incerto

Não podemos ver nosso povo morrer de sede à beira do açude. Terra abençoada, com a potencialidade de convolar-se em esteio, não seleiro como muito se falou no passado. A seriedade deve voltar a ser tonante no caráter do homem, a honestidade como regra de conduta e possamos voltar a enxergar virtudes como virtudes, e vícios como vícios, lançados às profundas masmorras do tempo.