Fundação Juquery é obrigada a deixar gestão e PS de Caieiras fica à deriva

Com essa decisão, a rescisão unilateral foi anulada e a Fundação Juquery, presidida pelo irmão do ex-prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim, não pode mais continuar administrando o PS.

Segundo o advogado Dr. Hermano Leitão, embora a prefeitura possa tentar ingressar com recurso especial, a tendência é o Tribunal de Justiça não admitir o recurso.

Agora, resta saber se Aceni irá retomar as operações ou se a prefeitura vai tomar para si a responsabilidade de cuidar do pronto-socorro por meio de sua equipe médica, como é obrigação do município.

A decisão também impõe um revés financeiro extraordinário para os cofres públicos, já que, além de rescindir o contrato, a prefeitura deixou de pagar várias faturas da Aceni.

Em janeiro deste ano, o munícipe Eduardo de Souza já havia ingressado com uma Ação Popular para anular a dispensa de licitação que contratou a Fundação Juquery por improbidade administrativa. O processo está em andamento em primeira instância.

Em fevereiro deste ano, o Jornal Regional News noticiou todo imbróglio envolvendo a troca de administração do pronto-socorro promovida pelo prefeito Lagoinha.