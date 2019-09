Funcionários dos Correios entram em greve

A paralisação por tempo indeterminado foi decidida pela categoria que quer impedir a redução dos salários e de benefícios, além de serem contra a privatização da estatal, incluída no mês passado no programa de privatizações do governo Jair Bolsonaro.

O reajuste salarial de 0,8% é um dos principais pontos reclamados pela categoria. No entanto, os trabalhadores querem também a reconsideração quanto a retirada de pais e mães do plano de saúde, melhores condições de trabalho e outros benefícios.

Em nota em sua página na internet, a Findect. Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, informou que a greve foi decretada em São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Maranhão e na maioria dos estados do país.