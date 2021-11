Funcionários denunciam empresa de merenda recontratada pela Diretoria de Ensino

Segundo uma das denunciantes, sem citar quais, foi solicitada ajuda dos órgãos competentes da região, mas não tiveram nenhum respaldo. Por isso, resolveram acionar o Ministério Público e o jornal.

Dentre os problemas citados na denúncia, está o não pagamento de FGTS e salário de funcionários. “A empresa não cumpriu com seus deveres trabalhistas e mesmo assim apresentou na Diretoria de Ensino de Caieiras documentos que comprovam o contrário para participar da licitação de forma irregular”, alega uma funcionária.

O fato da empresa ter sido escolhida é o que mais chama atenção dos denunciantes. Por isso cobram uma resposta da Diretoria de Ensino de Caieiras. “Vários critérios deveriam ter sido respeitados. Regularidade fiscal e trabalhista é uma delas. Como podem ver nos documentos encaminhados a promotoria, a empresa não cumpre. A falta do deposito de FGTS é uma delas. Foram quatro meses sem pagar salários. Sem contar o 13º que também não foi acertado”.

Várias outras irregularidades foram apontadas na denúncia ao MP. “Falta de atendimento aos protocolos sanitários, estabelecidos pela vigilância sanitária, como por exemplo, dedetização e desratização periódica; troca de produtos filtrantes, colocando assim, a saúde dos alunos e funcionários que ali se alimentavam em risco; e a ausência de manutenções preventivas e corretivas, prejudicando a prestação de serviço nas unidades escolares”.

Chama atenção ainda os mais de cem processos trabalhistas devido as não conformidades contratuais da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. “Todos os meses o problema com vale-transporte se repetia e a equipe era prejudicada. Muitas vezes diretores pagaram o benefício de funcionário da empresa para não prejudicar a merenda escolar, além de nutricionistas irem que buscar funcionários em casa para poder levar até a escola. A empresa propôs aos funcionários diversos acordos de pagamento dos salários em atraso, porém não cumpriu com nenhum”, foi relatado na denúncia.

Mesmo com tantas irregularidades e deixando dezenas de famílias desamparadas, a empresa ganhou a licitação para prestação de serviço de péssima qualidade na região. “Muitos funcionários passaram necessidades. Se não fossem os professores e diretores de algumas escolas fazendo doações de alimentos básicos e produtos de higiene pessoal, até fome passariam, devido a falta de compromisso da Torres e Viana. Não dá para aceitar que a Diretoria de Ensino tenha escolhido essa empresa de novo para prestar serviço”, finalizou.

A Diretoria de Ensino de Caieiras foi procurada via assessoria de imprensa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e informou que o processo licitatório foi publicado em Diário Oficial, em agosto, objetivando a transparência nos atos da Administração, e que não houve qualquer tipo de notificação junto à DRE a respeito de irregularidades envolvendo a empresa citada.

Esclareceu ainda que, para participar da licitação – na modalidade pregão eletrônico – , todas as empresas candidatas têm que estar inseridas no CAUFESP, Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo.

A nota termina explicando que, após a finalização do processo licitatório, a empresa vencedora deve atender aos pré-requisitos de habilitação disposto no Edital, sob pena de desclassificação – não cabendo à DRE o impedimento de sua contratação.

A empresa Torres e Viana Food Eireli também foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.