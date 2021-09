Funcho, aliado do intestino

É indicado para tratar espasmos gastrointestinais, flatulência e secreção nas vias respiratórias. Também abre o apetite, estimula a digestão, aumenta o leite materno, combate diarreias, auxilia no emagrecimento e alivia as crises de tosse.

O cozimento da raiz do funcho ajudar a eliminar líquidos e atua com um relaxante muscular. É utilizado ainda no fortalecimento dos nervos, em casos de asma e inflamações nos olhos. O chá desta erva é responsável por aliviar enjoos, ajudar na digestão e a prevenir a azia.

O seu consumo excessivo pode provocar o aborto espontâneo. Em todos os casos, recomenda-se seguir a orientação de um especialista antes de fazer uso do funcho para fins medicinais.