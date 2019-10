Frutas secas para o organismo

Estas frutas secas compreendem as uvas passas, damascos, bananas, ameixa seca, figos, tâmaras, entre outras. O abacaxi atua no sistema digestivo e a banana previne as infecções renais, doenças do fígado e problemas estomacais.

Já a maçã protege o organismo dos radicais livres, e a manga, pela sua quantidade de ferro, é indicada para tratamentos de anemia e é benéfica para gestantes e em períodos de menstruação. A uva passa ajuda no controle da hipertensão e tâmara na prevenção de gripes, viroses e outros tipos de infecções no aparelho respiratório.

No entanto, o consumo das frutas secas deve sempre fazer a combinação com frutas frescas, que além de terem todos os nutrientes preservados, o teor de água delas ainda ajuda a repor perdas hídricas do organismo, principalmente no verão.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de usar as frutas secas para fins medicinais.