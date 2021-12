Frutas cristalizadas, muito além do panetone

Ao falar de saúde cardiovascular, a proteção das artérias é fundamental. Como sabemos, é por elas que o nosso sangue viaja pelo corpo. As obstruções nas artérias podem provocar doenças circulatórias, que podem levar a problemas maiores, como a morte. Por isso, para manter as artérias limpas, fortes e em bom estado, o consumo de determinados alimentos é crucial. As frutas cristalizadas estão nesta lista, e sua importância foi destacada por uma pesquisa recente realizada pelo professor Michael Aviram, da Faculdade de Medicina do Centro Médico de Rambam de Israel.