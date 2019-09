Frequentadores apontam problemas em praça

Igualmente a outra vez, as reclamações apontam para a falta de zelo e, parte desse problema, remete as pessoas que frequentam o local.

Giovani Almeida encaminhou fotos da praça mostrando a sujeira e também denunciou o esgoto que vem sendo despejado no espaço. “Essa é uma praça nova e já está assim. Lixo por todo lado, buraco e esgoto. Meu sobrinho, inclusive, se machucou ao cair em um buraco. Para piorar, esgoto vem sendo jogado nessa área o mau cheiro é outra questão que incomoda”, relatou.

Ele e demais cidadãos pedem a limpeza, o fechamento de buracos que ficaram da construção e demais manutenções.

Em busca de respostas para a situação apontada, o prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, foi procurado e se manifestou. Quando ao esgoto, disse que a prefeitura notificou o proprietário do imóvel que está despejando esgoto na praça. Segundo ele, a limpeza também já foi realizada pela prefeitura. “Fica o apelo para as pessoas que moram e frequentam essas praças que ajudem a cuidar delas. Se virem algum danificando o espaço público, que denunciem. Na Praça da Família no Portal, conseguimos detectar crianças quebrando os equipamentos, fomos até a casa deles e passamos a conta dos prejuízos para os pais. Devemos cuidar do que é nosso”, disse Gersinho.