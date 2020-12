A fraternidade universal e o amor ao próximo. Somos efetivamente uma grande família, que mora num ‘quintalzinho’ de uma bolinha azul no meio do nada celestial, e temos um complexo de superioridade agravado por uma vaidade indescritível. Queridos, nesse Natal, em especial, com as limitações de uma doença que arrebatou milhares e milhares de vidas ao longo de todo mundo, vamos cultivar nossa solidariedade. Vamos zelar pelos menos validos.

A graça de sobrevivermos, ainda que com grandes feridas ainda inconformadas no peito abertas por nossas perdas, nos candidatamos a um mundo muito melhor, a sermos pessoas muito melhores. Feliz natal queridos, que esse sentimento possa ser sentido no íntimo de cada um, e sobreviver efetivamente à última taça de bebida da noite do dia 25. Feliz Natal.