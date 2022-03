Franco-rochense vence campeonato de boxe

Acompanhado da sua equipe técnica, o treinador, Ducão, a fisioterapeuta Sabrina Moraes, o atleta mostrou o novo cinturão por vencer a luta disputada no último 26 de fevereiro no CNB, Conselho Nacional de Boxe, a representantes do governo municipal que o parabenizaram. Dodô contou sobre seu orgulho de representar a cidade, podendo carregar a bandeira do município em diversas competições, além de mostrar para as crianças que é possível sonhar, e realizar tudo aquilo que deseja.

“Levar o nome de Franco da Rocha, do abrigo de onde eu nasci, a cada luta me dá mais orgulho. Trazer esse cinturão, junto a esse título inédito para toda a região, significa muito na minha vida. Vim de um projeto social e, com isso, a cada luta, tenho o objetivo de mostrar para todas as crianças da cidade que são capazes de chegar onde desejam”, disse o lutador.

Nascido em Franco da Rocha, Douglas, iniciou sua carreira de lutador aos 14 anos, por meio de um projeto social realizado na Casa Lar Renascer, local onde foi criado. Desde a juventude, Dodô sonhava em ser lutador profissional, passou por competições importantes como atleta amador, chegando a participar de torneios fora do Brasil.

Hoje, aos 28 anos, o atleta profissional compete a nível nacional na categoria super-médio, já treina para defender seu cinturão e realiza trabalhos sociais com as crianças dos bairros Vila Josefina, Vila Bela, Parque Montreal, Parque Vitória e Pretória, visando despertar desde cedo o amor e a vivência no boxe. Dentro do projeto, são realizadas atividades lúdicas e exercícios físicos voltados para o boxe recreativo, além dos treinos específicos e técnicos para aqueles que querem participar das competições.