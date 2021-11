Franco da Rocha tem 77 anos de história para contar

Quem viveu a época enaltece a data por ter acompanhado tudo que o distrito já enfrentou. Da mesma maneira surgem os que foram habitar por lá, passaram a admirar e fazem questão de cuidar e lutar por melhorias.

Este é o povo franco-rochense que se vangloria das muitas histórias que cercam a “Cidade Ciência e Ternura”, conhecida assim devido ao brilhante e dedicado trabalho de dr. Franco da Rocha que não mediu esforços em implantar na localidade o Hospital Juqueri.

Como toda cidade que já tem mais de 50 anos, Franco da Rocha também se desenvolveu, continua acolhedora e ganhou reforço de serviços com a inauguração de novos comércios e serviços públicos.

Por falar em negócios, o setor de vendas se destaca regionalmente por contar com vários segmentos.

Para homenagear o município, trazemos duas fotos históricas da Rua Coronel Domingos Ortiz que remetem ao passado. A primeira mostra a via ainda de terra e a segunda o registro da demolição do coreto que ficava na esquina da Avenida 7 de Setembro entre as décadas de 1950 e 1960. As imagens forma publicadas nas redes sociais.