Franco da Rocha reabrirá Museu Osório Cesar após mais de uma década fechado

Fundado em 1985, o Museu Osório Cesar encerrou as atividades há 14 anos. Após um processo de restauro, a instituição reabrirá as portas para o público no dia 1º de dezembro de 2020, exibindo uma mostra de 270 trabalhos artísticos produzidos pelos internos do Juquery.

A reabertura do museu representa um marco na história do município de Franco da Rocha, que nasceu a partir da criação de uma colônia psiquiátrica, que na década de 70 chegou a atender cerca de 16 mil pacientes, tornando-se a maior da América Latina. A trajetória da cidade se entrelaça entre a loucura, a ciência e o pioneirismo do uso a arte como instrumento terapêutico, que agora ressignifica o estigma daquela que, por muitos anos, foi conhecida como “cidade dos loucos”, abrindo um novo caminho para o turismo cultural da região metropolitana do estado de São Paulo.

O acervo do MAOC conta com mais de 8 mil criações, símbolos da potência dos internos para produzir obras que versam sobre experiências distintas de conexão dos alienados com o mundo.

A instituição abriga uma sala de vídeo para sensibilização, sala de exposição de médio porte, três salas de exposição de pequeno porte, loja de conveniência, um café e uma área educativa para interação dos frequentadores com atividades ligadas à arte.

Serviço

Reinauguração do Museu de Arte Osório Cesar

Dia 1º de dezembro, às 16h30, no Complexo Hospitalar do Juquery

Fonte: PMFR