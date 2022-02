Franco da Rocha: Prefeitura divulga chave pix para doação às vítimas da enchente

As fortes chuvas que castigaram a cidade de Franco da Rocha durante os últimos dias deixaram diversas famílias desabrigadas e necessitando de doações de itens básicos, como roupas, produtos de limpeza, leite e fralda para crianças. O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura conta com as doações e a colaboração de todos que puderem participar desta corrente do bem.