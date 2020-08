Franco da Rocha ganhará restaurante popular

De acordo com a publicação, o equipamento começa a funcionar no próximo mês e fica localizado no prédio da antiga base da Guarda Civil Municipal da Vila Bela, em frente à praça da Paradinha.

O restaurante popular servirá, diariamente, café da manhã por R$ 1,00 e almoço por R$ 2,00 e o serviço será direcionado para a população em situação de vulnerabilidade social.