Franco da Rocha ganha posto do Poupatempo com serviços do Detran.SP

Mais um posto do Poupatempo foi inaugurado na região. Nesta quarta-feira, 11, o governador João Doria entregou a unidade de Franco da Rocha. O posto faz parte do projeto inovador do programa, com os serviços do Detran.SP incorporados ao atendimento. Mais moderna e tecnológica, a unidade oferecerá maior eficiência e agilidade ao cidadão e novas opções de serviços digitais.