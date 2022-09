Franco da Rocha ganha nova linha de ônibus

De acordo com a prefeitura, com a pavimentação da rua Luiz Alberto Federzoni, que fica no Green Valley, a Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana criou um novo itinerário para atender os moradores dos arredores.

A linha municipal 340 Parque Vitória > Estação da Paradinha terá 15 viagens diárias, podendo sofrer alterações em razão da demanda e horários com maior fluxo de passageiros.

O itinerário e horários podem ser consultado no site da Viação Caieiras.

Siga o Rnews nas redes sociais