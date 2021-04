Franco da Rocha fecha março com 48 mortes. Nova onda atinge mais jovens

Apenas no estado de São Paulo, 15.150 óbitos foram registrados de 1 a 31 de março e a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) registraram até dia 31, taxa de ocupação de 92,2%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Em Franco da Rocha, a situação não foi diferente e dados da Secretaria Municipal de Saúde apresentam números alarmantes, porém, necessários para redobrarmos a atenção no mês de abril que chega com forte tendência de piora em todo o estado.

O enfermeiro Angelo Maciel, Coordenador do Hospital de Campanha, fala sobre a principal diferença entre a nova onda que enfrentamos e a do ano passado. “A maioria dos atendimentos dessa nova onda são direcionados aos jovens, e a evolução da Covid nessa faixa etária é assustadoramente maior do que quando recebíamos pacientes com uma idade mais avançada. Por isso, insistimos em dizer que o momento pede a atenção de todos, porém, principalmente, dos mais jovens. Precisamos deles para sair dessa”, ressalta.

Em meio a escassez de vagas, a prefeitura ainda conseguiu a transferência de 55 munícipes para hospitais de referência, sendo 17 destes para UTI e 38 para enfermarias.

Comparativo

No mês de fevereiro, o Hospital de Campanha registrou 3.416 atendimentos, o que corresponde a 122 pessoas atendidas por dia. Já no mês de março, foram registrados 6.014 atendimentos, tendo uma média de 194 pessoas atendidas diariamente e um aumento de 59% comparado ao mês de fevereiro.

Nas internações, os dados apontam uma porcentagem ainda mais preocupante, fevereiro teve 40 internações, enquanto março, como já citado, registrou 202 hospitalizações, número 5 vezes maior em relação ao anterior.

A diferença no número de óbitos também é alarmante. Enquanto em fevereiro cerca de 4 franco-rochenses perderam a vida para a Covid-19, já no mês de março 48 pessoas morreram, resultando em um número 12 vezes maior que o anterior.

Marisa Varini, enfermeira do Hospital de Campanha, fala sobre o grande aumento dos números nos últimos dois meses e recorre à colaboração de toda a população. “Trabalhamos com muita garra e amor pelo que fazemos, mas assim como toda tarefa, uma hora o cansaço começa a bater. Mas isso não significa que vamos baixar a cabeça, mas sim, que continuaremos lutando, com mais força, por cada vida que aqui chegar. Só pedimos que tenham empatia e respeitem os protocolos de segurança. Fique em casa, por nós e por quem você ama”, apela a enfermeira.

A Fase Emergencial do Plano São Paulo segue até o dia 11 de abril e em meio ao momento delicado que estamos passando, uma boa notícia fecha nossa matéria: Franco da Rocha já soma 16 mil doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas. Para que a situação seja diferente e não vivermos tudo isso mais uma vez, seja responsável e fique em casa.

*Com informações da prefeitura de Franco da Rocha