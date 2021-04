Franco da Rocha e região lideram mortes de pessoas com Covid aguardando leito de UTI

O Estado de São Paulo contabilizou na terça-feira, 30, mais de 1.500 pessoas com Covid-19 ou suspeita esperam na fila por um leito de UTI. Dessas, ao menos 230 não resistiram e morreram na Grande São Paulo. Todas as mortes ocorreram no mês de março, o que significa 7 óbitos por dia nessas condições. O levantamento é do Portal G1 e da TV Globo.