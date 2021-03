Franco da Rocha divulga que não tem mais vaga em UTI

Confira a nota na íntegra:

O estado de São Paulo está passando pelo pior momento desde o início da pandemia, não há vagas de UTI disponíveis nos hospitais referenciados para atender os casos mais graves de COVID-19 e, infelizmente, muitas pessoas estão no nosso hospital de campanha aguardando na fila do CROSS por uma transferência. O sistema de saúde no estado, tanto público quanto particular, está em colapso!

Em Franco da Rocha, o nosso hospital de campanha, que fica anexo à Upa24h e conta com 36 leitos, está operando em sua capacidade máxima e realizando mais de 200 atendimentos por dia, além disso, 80% dos pacientes que fazem o exame aqui no município para detectar a doença apresentam o resultado positivo, o que revela que o cenário será ainda mais grave nos próximos dias.

Uma morte a cada cinco minutos

O estado de São Paulo registrou uma nova morte por Covid-19 a cada cinco minutos nas duas primeiras semanas de março. Só nos primeiros 14 dias de março foram 4.630 óbitos pela doença – oito a mais que o total de dezembro inteiro.

Nessas duas semanas, também já foram confirmados 161.355 novos casos, o que representa 40 confirmações a cada cinco minutos.