Franco da Rocha disponibiliza drive-thru para vacinação contra Covid-19

De acordo com a prefeitura, serviço estará disponível de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 15h, no espaço ao lado da FATEC. O endereço é rua Nelson Rodrigues, S/N – Centro.

No local, os profissionais de saúde estarão prontos para imunizar o público-alvo no próprio automóvel.

Para garantir a imunização, idosos com idade acima de 85 anos devem comparecer ao local com documento original com foto e comprovante de residência.

Poderão receber a dose nesta fase da campanha médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, trabalhadores da higiene, recepcionistas, operadores de caixa, ou seja, todos aqueles que trabalham em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância de saúde, como hospitais, clínicas (incluindo veterinárias), consultórios, laboratórios, farmácias, entre outros.

Os trabalhadores da saúde devem portar documento original com foto, comprovante de residência e comprovação de vínculo de trabalho (CTPS, holerite, crachá, contrato de trabalho, declaração do empregador ou qualquer outro documento que comprove o vínculo).

Para os profissionais de saúde autônomos, isto é, trabalhadores da saúde que não tenham nenhum tipo de vínculo empregatício, é necessário levar o documento de registro profissional e comprovante de registro ativo no conselho de classe (como certidão de quitação ou ético profissional com, no máximo, 30 dias de emissão), além de documento original com foto e comprovante de endereço.