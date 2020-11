Franco da Rocha de muitas histórias

Franco da Rocha, cidade de histórias e exemplos que o mundo talvez não tenha dado a importância devida. De parada aos bandeirantes em sua busca pelas riquezas, desbravada por Amador Bueno da Veiga, desde a primeira metade do sec. XVII, dos Campos do Juquery. Da Parada do Feijão, como era conhecida pelos tropeiros, até Fazenda Borda da Mata, como ficou registrada no início do século XIX, posteriormente vendida à Companhia de Estrada de Ferro, integrada ao patrimônio dá SP Railway Company, quando então foram nominadas as fazendas Belém da Cachoeira.