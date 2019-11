Franco da Rocha completa 75 anos

Antes mesmo da independência, muitas histórias cercavam a “Cidade Ciência e Ternura”, conhecida assim devido ao brilhante e dedicado trabalho de dr. Franco da Rocha que não mediu esforços em implantar na localidade o Hospital Juquery, reconhecido com um centro de referência psiquiátrico mundial.

Após a emancipação, a cidade ganhou soberania e de lá para cá as mudanças são notáveis. Vários episódios marcaram a trajetória de Franco da Rocha que de 1934 a 1944 era um distrito de Mairiporã, com quem faz divisa.

Para homenagear a cidade, trazemos duas fotos históricas da cidade. Uma delas mostra o Fórum e o Campo do Expedicionários. A outra, a casa do Dr. Franco da Rocha, na entrada do Hospital Juquery.