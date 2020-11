Franco da Rocha, 76 anos de história

Os saudosistas são os que mais enaltecem a data por terem acompanhado tudo que o município já enfrentou. Da mesma maneira surgem os que habitam, admiram e fazem questão de cuidar e lutar por melhorias.

Assim é o povo franco-rochense e mesmo quem não viveu sabe que muitas histórias cercam a “Cidade Ciência e Ternura”, conhecida assim devido ao brilhante e dedicado trabalho de dr. Franco da Rocha que não mediu esforços em implantar na localidade o Hospital Juqueri, reconhecido com um centro de referência psiquiátrico mundial.

A cidade evoluiu, continua acolhedora e ganhou reforço de serviços com a inauguração de um posto do Poupatempo em 2020. Seu comércio ainda é destaque regional por contar com vários segmentos.

Para homenagear o município, trazemos duas fotos históricas que remetem aos tempos de eventos aos finais de semana. Uma delas mostra o prédio da sede da União dos Servidores Públicos na Rua Ângelo Sestini onde rolavam bailinhos dos anos 1970. A outra mostra fachada do tradicional Cine São João. Ambos os lugares eram ponto de encontro e diversão aos finais de semana.