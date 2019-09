Francisco Morato se despede de Dr. Rams Maluly

A divulgação do passamento do médico foi feita na manhã desta sexta-feira, 27. Dr. Rams Maluly dedicou grande parte da sua vida aos cuidados das pessoas. Foram 30 anos atendendo com carinho e amor quem entrava em seu consultório, sem hora para atender.

O velório do Dr Rams está sendo realizado na Câmara Municipal de Francisco Morato. O enterro será às 17h30, no Cemitério da Ressurreição, próximo a Santa Casa.