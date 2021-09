Francisco Morato registra dois casos da variante delta da Covid-19

Confira a nota na íntegra:

O Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato foi notificado por meio do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) o registro de 2 casos da variante delta da covid-19.

Os pacientes estão sob cuidados domiciliares e sendo monitorados pela vigilância em saúde do nosso município.

A Prefeitura reforça que, mesmo com o avanço da vacinação em nosso município, que registra hoje a marca de 97% da população elegível para vacina imunizado com pelo menos a primeira dose ou dose única, os cuidados permanecem. A vacina aliada aos protocolos sanitários nos garantem uma maior proteção. Portanto é de extrema importância seguirmos utilizando máscara todas as vezes que precisarmos sair de casa, higienizar as mãos constantemente e, sempre que possível, evitar aglomerações pois o vírus continua em circulação.