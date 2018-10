Francisco Morato ganhará restaurante popular Bom Prato

As visitas acontecerão na Avenida Prefeito Cassiano Gonçalves Passos (esq. com a Rua Manoel Valadoin – Centro), às 13 hs, e na Avenida Belém da Serra, 1.118, às 14 hs.

Segundo o secretário Gilberto Nascimento Jr, é prioridade do Governo de São Paulo garantir a segurança alimentar da população. “Essa unidade do Bom Prato em Francisco Morato proporcionará às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social uma alimentação balanceada e de qualidade, a preço acessível”, ressalta. Para ele, o sucesso do Bom Prato se explica pelo preço e pela rígida fiscalização na qualidade dos alimentos e nos serviços prestados ao público.

A Grande São Paulo conta com nove restaurantes Bom Prato: Carapicuíba, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, Suzano e Taboão da Serra. Na região, há previsão de inauguração de novas unidades também em Jandira, Itapevi e São Bernardo do Campo.