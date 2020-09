Francisco Morato ganha nova estação de trem

A nova estação tem cinco escadas rolantes, três elevadores, dois acessos externos, dois túneis sob a via férrea para a circulação de passageiros e está localizada ao lado do terminal de ônibus do município. O local também tem sanitários disponíveis aos passageiros na área paga – todos acessíveis – e validadores de bilhete único. A estação de Francisco Morato foi entregue quatro meses antes do previsto.

Pensando em reduzir ao máximo os riscos de interrupção na circulação de trens e elevar a segurança dos passageiros em período de chuvas que, infelizmente, traz transtornos para a população de Francisco Morato, a CPTM construiu um “sistema anti-enchente”: diques e bombas que vão drenar a água por debaixo da terra, além de um sistema de contenção para a água não invadir a estação. O telhado da estação possui um sistema que transforma a água da chuva em um “turbilhão” que tira a água imediatamente do local e desce pelas colunas, para não acumular água e evitar vazamentos.

Também há à disposição dos passageiros um boulevard e uma praça dentro dos limites da estação, que tem três vias operacionais e uma quarta exclusiva para trens de carga, para não interferir na circulação dos trens de passageiros, principalmente nos horários de pico, quando a demanda é grande.

A estação conta com o 19º Espaço Acolher da CPTM – local de acolhimento para mulheres vítimas de importunação e assédio sexual dentro dos trens e estações da companhia. Colaboradores estarão preparados para atender as vítimas e dar o suporte necessário para que essas mulheres sejam acolhidas e se sintam seguras em denunciar os agressores. E para ajudar a coibir este e outros crimes, a CPTM instalou 88 câmeras de segurança em toda a estação, ligadas diretamente à Central de Monitoramento de Segurança da companhia.

Durante a construção os passageiros utilizaram um local provisório, localizado ao lado de onde foi construída a nova estação. “A preocupação com o bem-estar do passageiro pode ser observada em cada detalhe da nova estação. É um orgulho para todos os colaboradores da CPTM podermos entregar às pessoas uma estação tão moderna e completa”, finalizou o presidente da CPTM, Pedro Moro.