Francisco Morato cria Incubadora de Startup de Mulheres

O objetivo da Startup, uma parceria entre a prefeitura e o Sebrae, é preparar 200 mulheres, entre jovens, adultas e idosas, para o empreendedorismo, com elaboração de plano de negócios e gestão de pequenos empreendimentos, contribuindo para criar oportunidades de trabalho e renda para mulheres, por meio da formação empreendedora e do apoio a implantação de pequenos empreendimentos, promovendo a inserção no mercado de trabalho.

A inauguração, que visa atender a Agenda 20/30 da ONU, que estabelece parâmetros para o cumprimento dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi feita pela prefeita Renata Sene, pelo vice-prefeito, Ildo Gusmão, pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Wagner Santana, e os vereadores Agnaldo Vidali, Anderson da Auto Escola, Jair Sene, João Raposo e Rodrigo Marrone, o representante do Sebrae, Marco Antônio Ramos, a presidente da OAB de Francisco Morato, Vanessa Missiano, e a representante da Comissão da Mulher da OAB, Jucineide de Moraes.

Além da inauguração da startup, também houve visitação ao novo espaço de atendimento do Creas, Centro de Referência Especializado de Assistência Social Joaquim Ferreira Naves.

Siga o Rnews nas redes sociais