Francisco Morato completa 53 anos de emancipação

Com população estimada em 171.602 pessoas, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sua história começa na pequena Vila Bethlém, sede da Companhia Fazenda Belém, empresa associada à São Paulo Railway Company.

Seu crescimento, a partir da segunda metade do século XIX, acompanhou o da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. A formação do município esteve, portanto, ligada não só ao desenvolvimento da ferrovia, mas às transações que a envolveram. No início serviu de acampamento para os operários que trabalhavam na construção dos túneis da ferrovia.

Com a encampação da São Paulo Railway pelo governo brasileiro, a Companhia Fazenda Belém foi loteada e o antigo povoado tornou-se distrito do município de Franco da Rocha, em 24 de dezembro de 1948.

Nesta data recebeu o nome de Francisco Morato, homenagem ao professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que resolveu o litígio da divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Acolhida pela Câmara Municipal de Franco da Rocha, o distrito de Francisco Morato emancipou-se político-economicamente em 21 de março de 1965, depois de um plebiscito realizado no distrito e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado.