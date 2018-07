França bate a Croácia e se torna bicampeã do mundo

Mais uma vez o trio formado por Griezmann, Mbappé e Pogba se destacou e o resultado não poderia ser outro. Com um futebol envolvente, os franceses encontraram dificuldades diante dos croatas, mas se aproveitaram do cansaço do time adversário que já tinha enfrentado três prorrogações até chagar a final.

A França abriu o placar em um gol contra, mas logo a Croácia empatou. Porém, a perna dos atletas croatas não foi suficiente para segurar os contra-ataques dos meninos franceses que conseguiram anotar mais três gols e praticamente por fim na partida. No entanto, a Croácia anida fez mais um na falha do goleiro Lloris, mas parou por aí.

Ates de levantar a taça diante da Croácia, a equipe passou por Austrália, Peru e Dinamarca na fase de grupos. Depois venceu a Argentina, Uruguai e Bélgica.