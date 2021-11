Foto Cena: gafe não escapou dos olhares atento

Celebrar o Dia da Proclamação da República com uma foto da Independência do Brasil mostra, além da falta de conhecimento histórico, uma desatenção inadmissível. Como a culpa, com certeza, será do estagiário, a crítica vai àqueles que se julgam os maiorais sem ser.

A publicação rendeu muitos comentários irônicos e confirma que as coisas na prefeitura de Caieiras vão de mal a pior.