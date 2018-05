Nesse caso, um bichano se aproveitou da situação quando alguém deixou um colchão num muro, no meio do passeio público. Como um bom gato que adora descansar, resolveu fazer do objeto, perdido e abandonado, seu local para descanso.

Pelo jeito, além de macio e confortável, parece que o colchão ganhou um novo dono.