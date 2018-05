Ford revela preços e mais detalhes do Ka FreeStyle

De acordo com a montadora, o veículo chega ao mercado no segundo semestre. O carro faz parte de uma nova categoria de veículos, incorporando atributos típicos de um utilitário, como robustez e altura elevada do solo, com uma proposta diferenciada de estilo, desempenho, segurança e conectividade.

Embora compartilhe a plataforma e várias características responsáveis pelo sucesso da linha, o Ka FreeStyle tem uma identidade própria e grandes novidades. Traz o motor mais potente do segmento, o 1.5 Ti-VCT de três cilindros com 136 cv, nova transmissão automática de seis velocidades com opção de trocas manuais na alavanca e central multimídia SYNC 3 com tela capacitiva flutuante de 6,5 polegadas.

Conta também com carroceria e suspensão reforçadas e é o primeiro da categoria a oferecer seis airbags. Vem equipado ainda com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, rack de teto funcional, rodas de liga leve de 15 polegadas e interior exclusivo com bancos parcialmente em couro.

Confira o valor do Ka FreeStyle

A versão manual chega com o preço de R$63.490. Com a transmissão automática, disponível pela primeira vez na linha, sai por R$67.990.

Como oferta especial de lançamento, a Ford vai financiar o Ka FreeStyle automático com taxa zero em 24 meses e quem comprar o modelo na pré-venda vai ganhar as três primeiras revisões de graça, além de um bônus de R$2.000 na valorização do carro usado na troca.

“O Ka FreeStyle é um carro versátil que combina o melhor de dois mundos. É um hatch premium inspirado nos SUVs, capaz de atender tanto o lado aspiracional de estilo e aventura como as necessidades racionais de desempenho e economia para enfrentar o trânsito e os obstáculos do dia a dia”, diz Mauricio Greco, diretor de Marketing da Ford.

“Ele foi desenvolvido com base em pesquisas para oferecer o que os consumidores hoje mais desejam na categoria.”

Veículo global

O Novo Ka, de cuja plataforma deriva o Ka FreeStyle, é um carro global que será vendido em 125 países, na América do Sul, Ásia e Europa. O Ka FreeStyle, que na Europa levará o nome Active, foi desenvolvido pela engenharia brasileira em parceria com a Ásia, com foco nos consumidores que buscam um veículo com posição mais alta de dirigir, robusto, resistente, com melhor visibilidade, potente, seguro, aventureiro, espaçoso, confiável e dinâmico.

O Ka FreeStyle chama a atenção pelo estilo esportivo e bem acabado, alinhado ao DNA global de design da marca. A dianteira tem grade em formato colmeia pintada em cinza perolizado, faróis com máscara negra e moldura cromada. O para-choque traz um elemento gráfico em formato de C nas laterais, com os faróis de neblina do tipo canhão integrados. Uma moldura preta em torno da carroceria realça a sua posição elevada. Os retrovisores trazem piscas integrados e o rack de teto com design aerodinâmico suporta até 50 kg para transportar equipamentos. As rodas são de liga leve de 15 polegadas, com pintura cinza perolizada.

A fluidez das linhas não fica só na aparência: o desenvolvimento feito com testes em túnel de vento reduziu o coeficiente de arrasto aerodinâmico da carroceria para 0,33 Cx. Além da cor de lançamento marrom Trancoso perolizada, o Ka FreeStyle é disponível em outras cinco tonalidades: a sólida branco Ártico, as perolizadas preto Bristol, cinza Copenhagen e cinza Moscou e a metálica prata Dublin.

O interior também traz uma combinação exclusiva de cores, com teto preto e marrom escuro aplicado no painel, moldura do console e frisos das portas. Os bancos são revestidos em couro e tecido, com duas faixas em tom mais claro no centro e pespontos do mesmo tom. A central multimídia com tela de 6,5 polegadas tem acabamento em preto perolizado que não deixa marcas das mãos. O console incorpora duas entradas USB iluminadas de carregamento rápido e bandeja para celular.

As soleiras exibem apliques escovados com o nome FreeStyle. Os tapetes de borracha da cabine e do porta-malas são igualmente personalizados e têm um formato que facilita a limpeza.

Novo motor e câmbio automático

O Ka FreeStyle tem o melhor desempenho da categoria, com o novo motor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros da família global Ford, com potência de 136 cv, também usado no EcoSport. A apenas 1.500 rpm ele já fornece 85% do torque máximo, de 158 Nm. É o motor com a maior potência e torque específicos do segmento – 90 cv/l e 105 Nm/l – e também tem baixo consumo.

Além de baixo peso e volume, suas inovações incluem quatro válvulas por cilindro com controle independente na admissão e escape, coletor de escape integrado ao cabeçote, bomba de óleo com controle variável de pressão e sistema de partida a frio Ford Easy Start, sem tanque auxiliar de gasolina.

A nova transmissão automática de seis velocidades (6F15), com conversor de torque integrado, tem funcionamento suave e silencioso, com a opção de trocas manuais na alavanca. Seu sistema eletrônico avançado de controle hidráulico conta com sete solenóides. A transmissão manual MX65 também é nova, com vários avanços para oferecer precisão, economia e baixo nível de ruído, incluindo peso reduzido e primeira, segunda e terceira marchas com dupla sincronização.

O Ka FreeStyle também é o carro mais silencioso da categoria. Seu pacote acústico inclui reforços estruturais na carroceria, para-brisa acústico e nova calibração das buchas da suspensão para redução dos ruídos de rodagem.

Estrutura reforçada

A configuração de engenharia exclusiva reforça o caráter de utilitário do Ka FreeStyle. Além de maior altura livre do solo, de 188 mm, tem bitola ampliada em 30 mm que favorece a estabilidade. Conta também com eixo traseiro 30% mais rígido e barra estabilizadora de diâmetro maior (23 mm).

A suspensão com amortecedores e molas recalibrados e os pneus maiores, medida 185/60 R15, contribuem para a robustez e o comportamento suave em superfícies ásperas. A direção elétrica também tem uma calibração única, com maior progressividade de acordo com a velocidade e sistemas inteligentes que compensam vibrações e variações causadas pela inclinação da pista, vento e suspensão. Os coxins do motor possuem amortecimento hidráulico.

O modelo vem equipado com controle eletrônico de estabilidade e tração e um sistema de proteção anticapotamento (ARP – Active Rollover Protection) com sensor de deriva, que estima a rolagem da carroceria em função da aceleração lateral e, se necessário, aciona os freios individualmente e reduz a potência do motor para garantir o controle.

A estrutura da carroceria do Ka FreeStyle é reforçada com a aplicação de aços especiais e reforços adicionais nos pilares, no teto e no assoalho. Algumas peças tiveram sua espessura ampliada em até 1,2 mm. Também é o único da categoria com seis airbags – frontais, laterais e de cortina.

Assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensor de estacionamento, setas nos retrovisores, alarme volumétrico e ganchos Isofix para cadeiras infantis são outros itens de segurança.

Nova geração de conectividade

O Ka FreeStyle vem com SYNC 3, a central multimídia de última geração da Ford, com tela flutuante sensível ao toque de 6,5 polegadas e recursos avançados de conectividade. Ela é compatível com Android Auto, Apple CarPlay e dá acesso a vários aplicativos. Entre outras funções, é o único que permite a sincronização do Waze com aparelhos iPhone, além de Android, pela interface SYNC AppLink. Tem interface gráfica de alta velocidade, sistema de reconhecimento de voz aprimorado, atualização via USB e duas portas USB no painel para carga rápida de celulares.

“A versão FreeStyle é mais um marco na história de sucesso do Ka, que é um dos líderes do mercado e já vendeu 440.000 unidades da nova geração global no Brasil”, completa Mauricio Greco. “Hoje, só 5% dos hatches compactos oferecem as características de utilitário desejadas pelos consumidores. Acreditamos que, com uma oferta adequada, esses modelos podem chegar a 22% das vendas do segmento.”