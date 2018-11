Ford lança o Edge ST 2019: O primeiro da marca no Brasil com a exclusiva grife ‘Sport Technologies’

Motor V6 EcoBoost de 335 cv

O novo Edge é o primeiro SUV da Ford no mundo a receber o selo ST da Ford Performance – divisão de carros de alto desempenho da marca. Ele é equipado com o motor 2.7 V6 Biturbo EcoBoost com 335 cv e torque de 534 Nm.

Tem câmbio automático de oito marchas com seletor rotativo E-Shifter, tração nas quatro rodas sob demanda com controle inteligente e suspensão com tunagem esportiva. Outra novidade é o modo de condução Sport, que oferece uma resposta mais agressiva na aceleração, nas trocas e reduções, acompanhada de um ronco mais potente.

Esportivo e conectado

O design do SUV foi modernizado, com novo capô, faróis de LED e elementos exclusivos, incluindo ampla grade dianteira, saias laterais, saídas duplas de escape e rodas de 21 polegadas. Na cabine, há detalhes de acabamento diferenciados no volante, nas soleiras e no console central, que abriga o novo selector rotativo de câmbio. Os bancos exclusivos com acabamento em couro e camurça oferecem ótima retenção para o motorista.

O Edge ST avança também na conectividade. Ele vem com central multimídia SYNC 3 com tela sensível ao toque de 8 polegadas e bandeja de carregamento sem fio para celular. Além disso, oferece uma experiência superior de áudio, com sistema premium da B&O Play da Harman, especialmente ajustado para o veículo, com 12 alto-falantes e altíssima qualidade.

Tecnologias inéditas

O novo Edge ST 2019 traz o pacote de tecnologias de assistência ao motorista mais avançado do segmento. Ele é o primeiro no Brasil a vir com o CoPiloto 360, pacote que inclui assistência autônoma de frenagem, monitoramento de ponto cego, alerta de permanência em faixa, câmera de ré e farol alto automático.

A assistência autônoma de frenagem ajuda a reduzir o impacto de uma possível colisão secundária. Quando uma colisão inicial é detectada ela aciona automaticamente os freios de forma moderada, reduzindo potenciais lesões aos ocupantes e danos ao veículo. O sistema de manutenção na faixa mantém o carro centralizado na pista e reduz o estresse em viagens.

A assistência de manobras evasivas é outro recurso inédito do Edge ST. Ela ajuda o motorista a desviar de veículos parados ou mais lentos, com suporte de radar e câmera, para evitar colisões tanto na cidade como em velocidade na estrada. Ele tem também piloto automático adaptativo com “stop and go”, que permite programar a velocidade e uma distância segura dos veículos à frente, parando quando necessário.

O crossover ainda vem de série com: controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac com controle anticapotamento e em curvas, 8 airbags (incluindo de cortina e de joelho), assistência de partida em rampa, câmera dianteira de 180 graus, estacionamento automático, sensor de chuva, câmera de ré e sensores dianteiros e traseiros.

“Os clientes do Edge esperam uma experiência de direção sofisticada e moderna”, completa Adriana Carradori. “Com estas tecnologias de série, ele oferece um padrão inédito de esportividade, segurança e conectividade ao volante.”

Linhagem ST

Há mais de duas décadas o emblema ST tornou-se sinônimo de veículos de alto desempenho da Ford, dando início a uma linhagem exclusiva que traz para as ruas tecnologias originalmente desenvolvidas para as pistas. Todos os carros da grife “Sport Technologies” são desenvolvidos pela Ford Performance, divisão de veículos esportivos da marca, com atenção especial a cada detalhe.