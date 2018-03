Ford Ka sedan, um carro para toda família

O veículo é uma boa opção para quem busca mais que um carro compacto. A linha 2018 traz mudanças dentro e fora. A grade trapezoidal dianteira vem quatro barras, o para-choque tem design integrado ao capô e os faróis dianteiros cromados transmitem elegância, robustez e imponência ao conjunto.

O espaço interno é privilegiado e com acabamento superior. Nessa linhas, todas as versões do Ka Sedan trazem o ajuste de altura do banco, proporcionando maior visibilidade e conforto para o motorista. O porta-malas com capacidade de 445 litros permite levar muito mais do que um compacto comum. Todos os modelos 2018 agora vem com tapetes em borracha.

Preço do Ka sedan 2018

SE 1.0 (Flex) – R$ 49.250

SE Plus 1.0 (Flex) – R$ 51.290

SE 1.5 16v (Flex) – R$ 53.750

SE Plus 1.5 16v (Flex) – R$ 55.690

SEL 1.0 (Flex) – R$ 57.290

SEL Advanced (Flex) – R$ 56.690

SEL 1.5 16v (Flex) – R$ 61.250

Performance

O Novo Ka sedan 2018 está disponível com motores 1.0 12v TiVCT de 3 cilindros (de 85 cv) e 1.5 16v Sigma (de 110 cv), ambos com classificação A nos testes do Conpet/Inmetro. Além de potência e economia, o Ka Sedan oferece conforto ao dirigir, com direção elétrica de série e tecnologia de partida a frio Ford Easy-Start.

O Inmetro avaliou o consumo de combustível do carro rodando na estrada e na cidade e, ainda abastecido como gasolina e álcool. Confira as médias entre cidade e estrada.

1.0 – média (cidade/estrada) – 10,4 Km/l com álcool

1.0 – média (cidade/estrada) – 15,1 Km/l com gasolina

1.5 – média (cidade/estrada) – 9,5 Km/l com álcool

1.5 – média (cidade/estrada) – 16,6 Km/l com gasolina

Segurança

A segurança é um quesito que faz do Ka Sedan um carro diferente dos demais de sua categoria dos compactos. A tecnologia desenvolvida para a sua proteção conta com freios ABS com Distribuição Eletrônica de Frenagem (EBD) e Controle de Frenagem em Curvas (CBC); Airbag duplo; Controle Eletrônico de Estabilidade e Tração (AdvanceTrac®); além de Assistência de Partida em Rampas (HLA).

Tudo com 3 anos de garantia e Assistência 24 horas.

Tecnologia

Quando o assunto é tecnologia e conectividade, o Ka Sedan tem itens de sobra para impressionar o consumidor. Dentre as inovações, configuram:

My Connection com comandos de voz, Bluetooth®, entradas USB e auxiliar. Além desta tecnologia, vem também com o inovador MyFord Dock, um compartimento com tampa de abertura ajustável que mantém seu smartphone seguro e posicionado para uso de aplicativos, além de poder ser recarregado através de uma entrada USB localizada dentro do MyFord Dock.

SYNC® Media System, um sistema multimídia exclusivo e inovador que equipa as versões do Ka Sedan SE PLUS, Advanced e SEL. Desenhado para permitir uma interação intuitiva com o veículo, possui controles de áudio no volante, tela de 3,5″, entrada auxiliar, USB, conexão Bluetooth®1, leitor de CD e MP3. Com o SYNC®, manter-se conectado não significa abrir mão da segurança. A teconologia Ford entende comandos de voz, possibilitando que o motorista atenda chamadas, ouça e envie SMS, além de controlar o som do carro sem tirar as mãos do volante.