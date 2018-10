Ford KA é o carro mais barato de manter entre os líderes de vendas

Segurança

Ford KA recebe 3 estrelas na proteção para adultos e 4 estrelas para crianças em novo teste do Latin NCap

O Ford Ka recebeu a classificação de três estrelas na proteção para adultos e 4 estrelas na proteção para crianças nos novos testes de colisão do Latin NCAP, divulgados hoje. Esse resultado mostra uma clara evolução em relação aos testes realizados no ano passado, quando a entidade introduziu critérios mais rigorosos na avaliação dos veículos.

As principais mudanças incorporadas no veículo incluem reforços adicionais na carroceria, com ampliação da espessura das chapas em até 1,2 mm e a aplicação de aços especiais de alta resistência em áreas críticas, como pilares, portas e teto para aumentar a rigidez torsional e o desempenho em colisões.



A versão avaliada pelo Latin NCAP é a de entrada SE, com dois airbags, freios ABS e ganchos Isofix para cadeiras infantis. Outras versões do Ka trazem equipamentos adicionais de segurança que elevam o padrão dos carros de entrada: a Titanium e a FreeStyle, por exemplo, são as únicas frente aos principais competidores a vir com seis airbags, além de controle eletrônico de estabilidade e tração.

Outro recurso exclusivo do Ka, oferecido com a central multimídia SYNC 3 desde a versão SE Plus, é a Assistência de Emergência. Em caso de acidente com abertura dos airbags ou acionamento do corte de combustível, ela faz uma ligação automática para o serviço de atendimento médico de urgência, SAMU, por meio de um celular pareado.

Preço

O Ford KA é oferecido a partir de R$ R$ 45.990.