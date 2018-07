Ford Ka 2019 chega mais equipado, com novo motor e câmbio automático

A linha completa do carro, além da transmissão automática de seis velocidades, oferecida pela primeira vez, o Ka tem agora a opção do motor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros – com 136 cv, o mais potente do segmento –, ao lado do avançado 1.0 Ti-VCT de três cilindros. Central multimídia SYNC 3 com tela flutuante de 6,5 polegadas, seis airbags, bancos de couro, botão de partida Ford Power, câmera de ré e sensor de estacionamento também integram os novos equipamentos do compacto.

O design do Ka 2019 ficou mais encorpado, com novas grades, para-choques com grafismo em “C” e outros aprimoramentos que aumentaram a sua eficiência aerodinâmica. O interior também exibe um acabamento mais caprichado, com novos materiais de revestimento, texturas e cores que criam um ambiente agradável e de personalidade para cada série.

A linha oferece sete opções de cores modernas e elegantes: as sólidas vermelho Arpoador e branco Ártico, a metálica prata Dublin e as perolizadas cinza Moscou, cinza Copenhagen, preto Bristol e marrom Trancoso, esta última exclusiva do FreeStyle.

Preços e versões da linha Ka 2019

O Ford Ka 2019 tem uma oferta de versões inteligente criada para atender os diferentes perfis dos consumidores de veículos de entrada. Tanto o hatch como o sedã são oferecidos nas versões SE e SE Plus com motor 1.0 e transmissão manual, ou motor 1.5 e transmissão manual ou automática; além da Titanium 1.5 automática. As versões S 1.0 e FreeStyle 1.5 são exclusivas do Hatch, enquanto a SEL 1.5 só é disponível no Sedan.

Ford Ka Hatch S 1.0 – R$ 45.490,00

Ford Ka Hatch SE 1.0 – R$ 45.990,00

Ford Ka Hatch SE Plus 1.0 – R$ 48.490,00

Ford Ka Hatch SE 1.5 MT – R$ 51.990,00

Ford Ka Hatch SE Plus 1.5 MT – R$ 54.490,00

Ford Ka Freestyle 1.5 MT – R$ 63.490,00

Ford Ka Hatch SE 1.5 AT – R$ 56.490,00

Ford Ka Hatch SE Plus 1.5 AT – R$ 58.990,00

Ford Ka Freestyle 1.5 AT – R$ 67.990,00

Ford Ka Titanium 1.5 AT – R$ 68.990,00

Ford Ka Sedan S 1.0 – R$ 49.490,00

Ford Ka Sedan SE Plus 1.0 – R$ 51.990,00

Ford Ka Sedan SE 1.5 MT – R$ 55.490,00

Ford Ka Sedan SE Plus 1.5 MT – R$ 57.990,00

Ford Ka Sedan SEL 1.5 MT – R$ 65.990,00

Ford Ka Sedan SE 1.5 AT – R$ 59.990,00

Ford Ka Sedan SE Plus 1.5 AT – R$ 62.490,00

Ford Ka Sedan Titanium 1.5 AT – R$ 70.990,00

Segurança, conectividade e conforto

A reestilização feita pela Ford atingiu também outros aspectos do Ka. A carroceria recebeu reforços estruturais que aumentam a rigidez torsional e a segurança, a suspensão traz uma nova calibração e a cabine oferece o melhor nível de silêncio da categoria, com a adoção de um pacote que inclui para-brisa acústico.

A central multimídia SYNC 3 vem com tela flutuante capacitiva de 6,5 polegadas, sensível ao toque e posicionada na parte superior do painel, favorecendo a visibilidade e o manuseio por parte do motorista. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, permite o espelhamento do Waze e o acesso a vários aplicativos com comandos de voz e uso intuitivo. Ela é acompanhada de duas entradas USB de carga rápida no console.

“O Ford Ka 2019 é um veículo evoluído e completo, com novidades de estilo, desempenho, conteúdo e preço que o colocam à frente dos competidores do segmento”, diz Mauricio Greco, diretor de Marketing da Ford. “A linha está mais completa que nunca, com diferentes versões para atender os consumidores que querem carros de entrada cada vez mais inovadores, conectados e com a opção de câmbio automático nas versões hatch e sedã.”

Liderança em desempenho

O motor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros do Ka, dotado de várias inovações tecnológicas, tem a maior potência e torque específicos do segmento. Desenvolve uma potência de 136 cv, torque de 158 Nm e entrega 89% da força máxima a apenas 1.500 rpm, o que se traduz em agilidade no trânsito e nas retomadas.

A nova transmissão automática de seis velocidades, com conversor de torque integrado, tem um funcionamento suave, silencioso e eficiente. Ela conta com recursos avançados, incluindo a opção de trocas manuais na alavanca. A transmissão manual que equipa a linha também é nova. Mais leve e compacta, se caracteriza pela alta precisão, economia e baixo nível de ruído.

Itens de série na linha 2019 do Ka

O Ka Hatch S 1.0 de entrada já vem com ar-condicionado, direção elétrica, trava elétrica das portas e mantém praticamente o mesmo preço da linha anterior, R$45.490, considerando os novos equipamentos que oferece: computador de bordo, banco do motorista com ajuste de altura, vidro elétrico dianteiro, quatro alto-falantes e iluminação do porta-luvas.

O Ka Hatch SE 1.0 acrescenta rádio My Connection com Bluetooth, compartimento para celular no painel MyFord Dock e maçanetas e retrovisores na cor do veículo.

O Ka Hatch SE Plus 1.0 tem central multimídia SYNC 3 com tela flutuante de 6,5 polegadas, duas entradas USB iluminadas de carregamento rápido, vidro elétrico traseiro, retrovisor elétrico, rodas de aço de 15 polegadas, sensor de estacionamento e faróis de neblina.

Com motor 1.5, o Ka Hatch SE tem com transmissão manual e automática. O mesmo ocorre com o Ka Sedan SE 1.5.

O Ka Hatch Titanium 1.5, completo vem com transmissão automática, seis airbags, bancos de couro, botão de partida Ford Power e outros itens.

O Ka Sedan SEL 1.5 chega com com transmissão manual, seis airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, bancos parcialmente em couro e câmera de ré.

A linha oferece ainda mais de 50 acessórios originais para os consumidores que desejarem incrementar o estilo e a funcionalidade do veículo.