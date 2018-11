Ford GT ganha nova edição limitada Carbon Series

Diferentemente do modelo de competição, o Ford GT Carbon Series é equipado com ar-condicionado, rádio e multimídia SYNC 3, mas também abre mão de alguns itens, como porta-copos e porta-objetos para manter o peso sob controle. O seu peso total é cerca de 18 kg mais leve, graças a inovações como rodas de fibra de carbono, escapamento e parafusos de titânio e tampa traseira de policarbonato com ventilação adicional.

Terceira edição

A terceira edição especial do Ford GT se destaca visualmente pelos itens de fibra de carbono aparente nas duas faixas centrais, nos pilares A, nos painéis inferiores e rodas. As capas dos retrovisores, a faixa central e as pinças de freio podem vir em quatro cores contrastantes – prata, laranja, vermelho ou azul –, à escolha do cliente.

Por dentro, o esportivo exibe fibra de carbono nas soleiras, comandos de ar e console central. Ele também tem bancos de padrão exclusivo, com costura prateada que é repetida no volante, além de borboletas de câmbio anodizadas e um distintivo exclusivo no painel.

“Este é mais um exemplo de como ouvimos nossos clientes na Ford”, diz Lance Mosley, gerente de marketing da Ford Performance. “Muitos fãs do Ford GT de competição pediram mais fibra de carbono aparente, ar-condicionado e rádio no veículo. Desenvolvemos a Série Carbon para atender essa necessidade, oferecendo também um estilo único.”

O Ford GT foi lançado com uma produção de 1.000 unidades durante dois anos e recebeu mais de 6.500 inscrições. Para atender essa grande procura a Ford ampliou a produção para quatro anos, com mais 1.000 unidades. Este ano, foi anunciado um lote adicional de 350 unidades até 2022, com a opção da versão Carbon Series. Elas poderão ser encomendadas durante 30 dias, a partir do próximo dia 8, em mercados globais selecionados no www.FordGT.com.