Ford Edge ST: O SUV Premium mais completo da categoria

Estilo e conforto

Externamente, o Edge ST traz grade personalizada com o emblema ST, rodas de liga leve de 21 polegadas e pneus 265/40, teto solar panorâmico, aerofólio na cor do veículo, antena esportiva tipo “Shark” e engate para reboque.

No interior, os bancos revestidos parcialmente em couro e camurça primam pela ergonomia e conforto para os ocupantes. Os bancos do motorista e do passageiro, esportivos, são refrigerados e aquecidos e contam com ajuste elétrico em 10 direções (incluindo ajuste lombar). Há memória tanto para os ajustes do banco como do volante e dos retrovisores.

O banco traseiro, bipartido na proporção 60/40, também dispõe de aquecimento. Ele é reclinável, possui um descansa-braço central com dois porta-copos e pode ser rebatido pelo sistema EasyFold System. O volante, revestido em couro e personalizado com o logo ST, tem ajuste elétrico de altura e profundidade.

O ar-condicionado automático digital oferece controle individual de temperatura para o motorista e o passageiro. As pedaleiras de alumínio e as soleiras das portas dianteiras personalizadas reforçam a esportividade. Os porta-objetos do console central são complementados pelo console de teto com porta-óculos. Os vidros do para-brisa e janelas dianteiras com isolamento acústico contribuem para o alto nível de silêncio na cabine.

Tecnologia embarcada

Além de direção, travas e vidros elétricos com abertura e fechamento global, o Edge ST tem faróis dianteiros, de neblina e lanternas traseiras de LED. Os retrovisores elétricos possuem piscas integrados de LED, luz de aproximação e aquecimento.

A chave com sensor de presença permite acesso inteligente, partida por botão e abertura e fechamento automático da tampa do porta-malas sem usar as mãos, passando o pé sob o para-choque traseiro. É possível também abrir as portas por código, no teclado iluminado embutido na coluna, e acionar o motor por controle remoto.

Ele é equipado ainda com sensor de chuva, freio de estacionamento elétrico, espelhos retrovisores interno e externo do motorista eletrocrômicos, carregador sem fio para celular, quatro pontos de força 12 V e uma tomada de 110 V. O painel de instrumentos contém duas telas de 4,2”, configuráveis por comandos no volante, com ajuste automático de intensidade de luz. A luz ambiente da cabine pode ser personalizada com diferentes cores.

O entretenimento a bordo inclui sistema de som Premium Audio System da B&O de altíssima qualidade, com 12 alto-falantes, e DVD com telas no encosto de cabeça dos bancos dianteiros. A central multimídia SYNC 3, com tela sensível ao toque de 8”, dispõe de comandos de voz em português para áudio, telefone, ar-condicionado e navegação, com mapas do Brasil, além de controles de áudio no volante.

Além de ser compatível com Apple CarPlay e Android Auto, o SYNC 3 traz sistema AppLink para acesso a aplicativos, conexão Bluetooth, duas entradas USB e a Assistência de Emergência, que faz uma ligação automática ao SAMU em caso de acidente com acionamento dos airbags ou corte de combustível por meio de um celular pareado.

O Edge ST vem ainda com o novo pacote de tecnologias de assistência ao motorista da marca, o Ford CoPiloto 360. Ele é composto por: monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, sistema de permanência em faixa, alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem, auxiliar de manobras evasivas, piloto automático adaptativo com “Stop & Go”, câmera de ré, farol alto automático, estacionamento automático e navegação.

Segurança máxima

O Edge ST tem um arsenal único quando se trata de itens de segurança, que começa com oito airbags (dianteiros, laterais, de cortina e joelhos) e controle eletrônico de estabilidade, tração, anticapotamento e controle de torque em curvas AdvanceTrac.

Tem também assistente de partida em rampa, assistente de frenagem de emergência, câmera frontal 180° com “split view”, monitoramento de pressão dos pneus, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, chave programável de segurança MyKey, ganchos de ancoragem e fita de segurança para cadeiras infantis.

Os bancos dianteiros têm apoios de cabeça com regulagem em quatro direções e cintos de segurança com ajuste de altura, pré-tensionadores e alerta de uso. O conjunto se completa com freios a disco com ABS e EBD, alarme antifurto perimétrico e sistema de alerta pós-acidente, que destrava as portas, aciona a buzina e as luzes de emergência em caso de acidente.