Ford apresentou a F-150 Raptor 2019

“O sucesso da F-150 Raptor tem como base a sua incrível suspensão, o excelente controle dinâmico e a confiança que inspira nos proprietários”, diz Hermann Salenbauch, diretor global de programas de veículos da Ford Performance. “Os aprimoramentos da Raptor 2019 levam esses aspectos a um novo nível, que a competição terá novamente de acompanhar.”

Durante a apresentação, a marca mostrou que a picape além de alto torque e potência, a suspensão é um dos itens chaves carro. Isso foi possível devido o trabalho feito pela Ford diretamente com a FOX para desenvolver a nova tecnologia de amortecedores com controle eletrônico Live Valve da Raptor 2019. Exclusivo na categoria, o sistema usa sensores na suspensão e na carroceria para ajustar instantaneamente a resposta, aumentando o conforto, a dirigibilidade e a resistência a impactos.

“Variando automaticamente a taxa de compressão dos amortecedores, a Raptor agora pode aproveitar ao máximo o curso da suspensão de 13 polegadas na frente e de 13,9 polegadas na traseira”, diz o executivo. “A Raptor 2019 é não só mais robusta no fora de estrada, como também mais inteligente.”

A montadora não confirma, mas a nova Raptor deve continuar abrigando o motor 3.5 V6 Ecoboost biturbo de 450 cv e 70,5 kgfm, que vem sempre associado ao câmbio automático de 10 marchas, com tração integral e função reboque.

De acordo com a Ford, a nova tecnologia de suspensão aumenta a capacidade off-road em alta velocidade. Quando os sensores detectam que a picape está com as rodas no ar, por exemplo, os amortecedores são ajustados com rigidez máxima para suavizar o impacto na aterrizagem.

Entre as melhorias, está o novo controle de trilha que melhora o desempenho da F-150 Raptor no off-road em baixa velocidade. Como o controle de cruzeiro, ele ajusta automaticamente a potência e a frenagem em cada roda quando a picape passa por terrenos acidentados em baixa velocidade para que o motorista possa se concentrar na direção. Ele pode ser ativado em velocidades de 1,6 a 32 km/h, facilitando a direção em trilhas e escaladas de pedras, por exemplo.

A Raptor 2019 traz também novos bancos esportivos Recaro, com estofado generoso nas costas e assentos e suporte para manter o motorista firme em qualquer velocidade. Seus apliques em camurça Alcantara azul e costura contrastante são inspirados no superesportivo Ford GT. Ela conta ainda com três novas cores – azul Ford Performance, azul Velocity e preto Agate –, um novo aplique traseiro e rodas com aros para travamento dos pneus.