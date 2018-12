Ford apresenta novo Mustang 2019 com nova cor e sistema de som diferenciado

A Ford iniciou a venda do Mustang 2019, que continua a ser oferecido exclusivamente na versão de topo GT Premium, trazendo como novidades um sistema de som ainda mais sofisticado da Bang & Olufsen e a opção da cor azul Indianápolis. O novo modelo já está disponível nas concessionárias da marca por R$315.900.

“O Mustang 2019 é o esportivo que entrega o melhor desempenho, tecnologia e equipamentos da categoria e agora vem com um som ainda mais envolvente e sofisticado, que reforça o seu carisma único”, diz Fabrizzia Borsari, gerente de Produto da Ford. Segundo ela, o reajuste de preço do modelo é bem inferior à variação cambial registrada no período e não altera a sua competitividade.

O ronco do motor V8 5.0 de 466 cv, controlado por meio do sistema de válvula ativa do escapamento (nos modos Normal, Esportivo, Pista e Silencioso), é um dos atributos marcantes do Mustang. Na cabine, ele passa a contar também com o sistema de áudio mais tecnológico do mercado, o B&O Premium Sound System da Bang & Olufsen.

“Esse sistema conta com uma qualidade sonora inigualável que complementa a experiência de dirigir o Mustang. Ele oferece o que existe de mais avançado para curtir uma música com toda a pureza dos timbres”, completa Fabrizzia.

O Ford Mustang 2019 conta também com uma nova opção de cor da carroceria, o azul Indianápolis, que se junta às demais disponíveis: branco Ártico, preto Astúrias, vermelho Arizona, cinza Moscou, azul Creta, prata Dublin, vermelho Vermont e laranja Daytona. As cores amarelo Silverstone, vermelho Bucareste e azul Belize, com baixa demanda, saíram do catálogo.