Força-tarefa em São Paulo fiscaliza preços de combustíveis

O Procon.SP deu início na segunda-feira, 20, a uma força-tarefa para fiscalização de preços de combustíveis em todas as regiões do estado de São Paulo. Profissionais da fundação vão atuar para acompanhar os preços nas bombas de mais de mil estabelecimentos nas regiões metropolitanas, interior e litoral para checar se os valores ao consumidor vão acompanhar a redução do ICMS ao longo da semana. A operação foi autorizada pelo Governador Rodrigo Garcia.