Fora PT, opção da maioria

Na onda do fenômeno Bolsonaro, os pequenos surfaram e agora vão comandar vários Estados, comprovando que o brasileiro quando quer consegue responder, à altura, em meio a tantos canalhas que estavam no poder há anos e pouco fizeram pela sociedade. Ao contrário, roubaram o dinheiro do povo.

O PT, por exemplo, caiu e tem menos governadores. O mesmo ocorreu com outras siglas ‘poderosas’. Um sinal que representa os resultados dessa eleição diferente de todas as outras mesmo num País onde a república federativa é quase unitária, com estado e municípios dependendo de verba da União para sobreviver, o que deve aproximar ainda mais as esferas.

Espera-se que, com essa radical mudança junto a Câmara e o Senado, possamos ver pessoas interessadas em corrigir as Leis, afinal, como se sabe, o Presidente não realiza seus planos sem ter ao seu lado o voto do Congresso.

Mas isso deve ser natural se considerarmos o que ocorreu na corrida eleitoral. Mesmo tirado das ruas após o atentado, Bolsonaro partiu para as redes sociais, outra diferença marcante dessa corrida eleitoral, e mesmo assim o vencedor atraiu votos para deputados estaduais, federais, senadores e governadores.

Por outro lado, quem injetou milhões na campanha, foi às ruas, usou o nome de um ex-ídolo e hoje presidiário para angariar votos num primeiro momento, mas depois recuou por sentir que o líder não era mais tão querido, acabou derrotado. O pior foi ouvir um discurso sem humildade, sem capacidade de aceitar, tampouco reconhecer o fracasso. O PT sendo PT, continuou dando um péssimo exemplo e se empenhou na nítida intenção de dividir o povo que lhes meteu um pé na tarraqueta.

Como prevaleceu o estado democrático e o povo quis renovar, os votos são para que o candidato eleito cumpra com suas promessas e mostre que para ser mais do aqueles que governaram o País nos último 12 não, não precisa muito. Basta mostrar amor pelo Brasil e pelo povo e não se deixar levar pelas benesses que o poder proporciona.

Que este novo governo seja para todos e não para alguns como foi até aqui.