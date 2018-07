Focus 2019 chega com nova proposta de preços e modelos

Reconhecido como referência em dirigibilidade, o Focus foi o primeiro do segmento a oferecer equipamentos como controle eletrônico de estabilidade, estacionamento automático de segunda geração e assistente de frenagem autônomo. No total, a linha é formada por 12 catálogos, sendo sete do modelo Hatch com os motores 1.6 Sigma Flex (135 cv) e 2.0 Direct Flex (178 cv), e cinco do Fastback, equipado exclusivamente com motor 2.0, que vem com transmissão sequencial de seis velocidades.

“Com esse realinhamento, aumentamos a competitividade da linha para oferecer os equipamentos que os consumidores do segmento mais valorizam por um preço atraente”, diz Adriana Carradori, gerente de Produto da Ford.

Novos valores do Focus Hatch

O Focus Hatch 2019 tem como versão de entrada a SE 1.6, que já vem com controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, central multimídia SYNC e rodas de liga leve de 17 polegadas, por R$78.100 (acréscimo de R$1.100).

O Focus Hatch SE, com motor 2.0 Direct Flex e transmissão sequencial de seis velocidades, sai por R$85.800 (acréscimo de R$900). Essa versão tem como opcional a central multimídia SYNC 3, com tela de 8 polegadas, por R$86.800.

O SE Plus 1.6 acrescenta seis airbags, central SYNC 3, câmera de ré, bancos de couro e ar-condicionado automático e digital de dupla zona, por R$88.000 (sem aumento de preço). O SE Plus 2.0, com motor Direct Flex e transmissão sequencial, sai por R$94.400 (acréscimo de R$900).

O Focus Titanium 2.0 é equipado também com teto solar elétrico, sistema de navegação, chave com sensor de presença para acesso inteligente, partida por botão Ford Power e Sony Premium Sound com 9 alto-falantes, por R$104.900.

O topo de linha Titanium Plus 2.0 acrescenta estacionamento automático de segunda geração (paralelo e perpendicular), assistente de frenagem autônomo, ajuste elétrico do banco do motorista e faróis bi-xenon adaptativos com ajuste automático, por R$110.600. Estas duas últimas versões não tiveram alteração de preço em relação à linha 2018.

Focus Fastback continua bem equipado

O Focus Fastback segue a mesma oferta de equipamentos do modelo hatch. O primeiro catálogo, SE 2.0, custa R$85.200 e com a opção da central multimídia SYNC 3 sai por R$86.300, ambos os valores sem reajuste.

Já os três catálogos mais equipados do Focus Fastback 2.0, com a redução de R$2.500 passaram a ter os seguintes valores: SE Plus, R$91.000; Titanium, R$101.800; e Titanium Plus, R$107.500.

Ficha Técnica Ford Focus Hatch SE 1.6

Motor: 1.6

Transmissão: Manual de 5 marchas

Aceleração (0 à 100km/h): 12,5 s

Velocidade Máxima (km/h): 189 (e) / 183 (g)

Cilindrada (cm3): 1596

Potência (cv): 135 (e) / 131 (g)

Torque (kgfm): 16,7 (e) / 16,2 (g)

Freios: Quatro freios à disco com dois discos ventilados

Comprimento: 4360 mm

Largura: 1823 mm

Altura: 1469 mm

Distância entre eixos: 2648 mm

Peso: 1310 kg

Porta – Mala (L): 316

Direção: Elétrica

Tanque de Combustível: 55.0 L