Fobia Social – Parte 2

• Humor – angustia, medo de relacionamentos, medo de julgamentos, tristeza exacerbada, necessidade de fuga em ambientes sociais.

• Alterações físicas – palpitações, sudorese, taquicardia, tremores, dificuldade de respirar.

• No sono, insônia ou excesso de sono (fuga).

• Pensamentos – acreditam que podem serem agredidos e envergonhados publicamente. Assim evita todos os eventos com publico.

As situações mais temidas pelo individuo com as fobias sociais são

• Escrever na frente dos outros

• Falar em publico

• Comer em locais públicos

• Entrar em lugares cheios

• Ir a um evento social ou de trabalho

• Fazer uma entrevista de emprego

• Encontrar pessoas conhecidas ou para um relacionamento

Como é realizado o diagnóstico e o tratamento?

Iniciando com a psicoterapia com as sessões onde a psicóloga fará testes e intervenções para que o indivíduo volte a ter controle de suas emoções e sentimentos, o encaminhará quando necessário para o psiquiatra, onde será receitado medicamentos para que o indivíduo volte ao convívio social e do trabalho.

*Matéria escrita por Silvana Alves da Fonseca

Siga o Rnews nas redes sociais