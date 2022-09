Fobia Social – Parte 1

Um pouco de ansiedade em situações sociais é ate normal, mas as pessoas com fobia social tem tanta ansiedade que evitam situações sociais ou as suportam com muita angústia.

As fobias são transtornos de ansiedade na qual as situações ou objetos causam medos ou aceleram e aumentam essa ansiedade, causando assim a exclusão da parte boa do evento, pelo contrário aumenta drasticamente a parte negativa deste evento, ao ponto de fazer o indivíduo abrir mão dos prazeres da vida, aumentando dessa maneira sua baixa estima.

Na fobia social o indivíduo se isola dos amigos, da vida social, e até do trabalho trazendo prejuízos afetivos, profissionais e financeiros.

Na próxima edição abordaremos os temas: Principais sintomas da fobia social, as situações mais temidas pelo individuo com as fobias sociais e como são realizados o diagnóstico e o tratamento.

Matéria escrita por Silvana Alves da Fonseca

